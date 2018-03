© AFP

Den Holocaust-Musée zu Washington huet der de-facto Regierungschefin vum Myanmar de Präis fir hire Kampf géint Diktatur a fir d’Fräiheeten ewechgeholl. Dat well de Musée iwwert d’Manéier wéi d’Aung San Suu Kyi mat de Rohingyas ëmgeet, schockéiert ass. D’Laureatin vum Nobelpräis vun 1991 gëtt schaarf kritiséiert, well si sech net zu der Tragedie äussert, net handelt, an sech net mat der Communautéit solidaresch wéisst, géint déi am Land vun der Arméi eng sougenannten „Säuberungscampagne“ leeft.