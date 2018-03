© AFP-Archiv

Zu Baaschtnech huet e Mëttwoch missten e Schluechthaus zougemaach ginn. Déi lescht Woch war e Juge d'instruction op d’Plaz kucken, deen hätt d'Mëssstänn ënnert d'Lupp geholl.



Hannergrond si Riske fir d’Liewensmëttelsécherheet, heescht et a belsche Medien. Festgestallt gouf ë.a., datt et falsch Informatiounen iwwert den Datum gouf, wéini d’Fleesch agefruer gouf. Iwwer 50 Prozent vun de Produite wieren net konform gelabelt gewiescht.



Dofir gouf d’Schluechthaus, dat sech op Ranner spezialiséiert huet an eent vun de gréissten an der Wallonie ass, mat Effet immédiat zougemaach. Et krut den Agrément ewechgeholl.





Elo ginn nach weider Schluechthaiser vun der Entreprise an der ganzer Belsch kontrolléiert. D'Schluechthaus VEVIBA zu Baaschtnech, an deem 300 Leit schaffen, gehéiert dem Grupp Verbist, deen nach 3 weider Schluechthaiser bedreift an 20 % vum Maart an der Belsch huet.Delhaize a Colruyt hunn an der Belsch zu de Clientë vun deem Grupp gehéiert an hunn d'Vente vu Fleesch vun do gestoppt.D'Pressespriecher vu béide Chaînen hunn RTL confirméiert, datt och Fleesch aus Baaschtnech a Butteker zu Lëtzebuerg ze kréie war. Och dat ass als Virsiichtsmoossnam aus de Rayone geholl ginn.