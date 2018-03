Et ass eng spektakulär Entwécklung am Atomkonflikt mat Nordkorea. Nach virum Summer solle sech den US-President an den nordkoreanesche Staatschef treffen.

© AFP

D'Invitatioun wier op Initiativ vum Kim Jong Un zustane komm, sot de südkoreanesche Sécherheetsberoder Chung en Donneschdeg zu Washington. Den amerikanesche President hätt d'Invitatioun ugeholl, huet iwwerdeems d'Wäisst Haus confirméiert.



Wéi et vu Regierungsvertrieder zu Seoul heescht, wier d'Renconter tëscht deenen zwee Staatscheffe bis Enn Mee geplangt. Et handelt sech ëm déi éischt direkt Gespréicher vun engem US-President mat engem nordkoreanesche Staatschef.



Den Donald Trump huet déi geplangte Renconter als grousse Fortschrëtt an den Efforte fir en Enn vum nordkoreaneschen Atomprogramm bezeechent. Wéi et vu südkoreanescher Säit heescht, hätt de Kim Jong Un mat hinnen iwwer eng nuklear Ofrëschtung geschwat, an net iwwert en Afréiere vum Atomprogramm. Während där Zäit wëll Nordkorea op Rakéitentester verzichten. Déi amerikanesch Sanktioune sollen awer bestoe bleiwen, bis en Accord fonnt gouf.