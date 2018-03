An der Tierkei goufen en Donneschdeg 25 Journalisten zu Prisongsstrofe vu bis zu siwen an en halleft Joer veruerteelt.

© AFP Archivbild

23 vun de veruerteelte Journalist gëtt virgehäit Member vun enger arméierter Terrorgrupp ze sinn. Zwee weider Journaliste goufe veruerteelt, well si eng Terrororganisatioun sollen ënnerstëtzt hunn. Et handelt sech heibäi ëm de Mouvement vum islamesche Priedeger Gülen, den an der Tierkei als Terrororganisatioun verbueden ass. Déi zwee betraffe Journalisten hate fir Medie geschafft, déi dëser Organisatioun nostinn, hunn awer ofgestridden an d'Putsch-Tentative am Juli 2016 verwéckelt gewiescht ze sinn.