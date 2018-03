© AFP

Vizekanzler a Finanzminister soll den Olaf Scholz ginn. Den Heiko Maas trëtt d'Successioun vum Sigmar Gabriel als neien Ausseminister un. No heftegen internen Diskussiounen huet d'SPD-Spëtzt donieft och elo dem fréiere Generalsekretär Hubertus Heil den Aarbechtsministère accordéiert. D'Familljeministesch vu bis ewell Katarina Barley iwwerhëlt de Justizressort. D'Franziska Giffey soll hir Successeurin als Familljeministesch ginn an d'Svenja Schulze gëtt déi nei däitsch Ëmweltministesch.



E Mëttwoch soll d'Angela Merkel am Bundestag zu Berlin fir d'véierte Kéier zur Kanzlerin gewielt ginn. Direkt duerno ginn déi nei Ministere vum Bundespresident Frank-Walter Steinmeier am Schlass Bellevue ernannt an dann am Bundestag vereedegt.



Domadder hätt Däitschland bal 6 Méint no de Bundestagswahlen nees eng nei Regierung. Sou laang hat et bis ewell nach ni an eisem Nopeschland gedauert bis eng Regierung forméiert war.