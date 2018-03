© RTL (Archiv)

Den Ausseminister Jean Asselborn am Interview Froen: Jean-Marc Sturm



Esou ee Sommet huet de Jean Asselborn am Interview mat Radio Lëtzebuerg e Freideg den Owend als "bal ze schéin, fir wouer ze sinn" tituléiert. Hien huet dee Schrëtt natierlech begréisst, gläichzäiteg awer nuancéiert, datt nach vill Virstellungskraaft néideg vir, fir ze denken, datt den Donald Trump an de Kim Jong-un sech enges Daags an den Äerm leien an de Friddensnobelpräis kréien ...An och wann d'Olympesch Spiller sécher eng Roll gespillt hätten, esou wier d'Haaptmotivatioun vun Nordkorea dach éischter doranner ze sichen, datt dee Regime finanziell um Enn wier. D'Sanktioune vun der UNO an de Roll vu China hätten hei vill gehollef.De Lëtzebuerger Ausseminister proposéiert, d'6-Säite-Gespréicher ze relancéieren: Nordkorea, Südkorea, Japan, China, Russland an d'USA. Ëmmerhin wier d'koreanesch Hallefinsel eng vun de kriddelegste Plazen op der Welt, wou Krich kéint entstoen.Op déi nei Stroftaxe vum US-President ugesprach, huet de Jean Asselborn och d'Gefor vun der Spiral vu Protektionismus gesinn, wann elo aus där Decisioun en Handelskrich géing ginn.Aus europäescher Siicht misst ee kloer argumentéieren, wéi wichteg d'Europäer fir d'Amerikaner sinn. Den eigentleche Problem wier souwisou d'Iwwerproduktioun vu Stol a China. Déi Iwwerproduktioun do wier duebel esou grouss wéi déi ganz Produktioun an Europa, dat wier de wonne Punkt, esou de Jean Asselborn.Et wieren awer Usätz do, datt China wéilt zeréckschrauwen. Ma wann Europa dat elo misst opfänken, kéint dat immens vill Aarbechtsplaze kaschten.De Jean Asselborn appelléiert vun dohier "un de Verstand, wann e vläicht och net konzentréiert ass beim Här Trump, ma vläicht a sengem Environnement", fir ze soen, wat fir eng wierklech Konsequenzen dat do kréie kéint.D'EU wier och virbereet, ma beim A ëm A kéint een op zwou Säite blann ginn.D'EU misst op alle Fall geschlosse reagéieren an dierft sech net dividéiere loossen. Hei misst d'Solidaritéit spillen an d'Länner missten d'Kommissioun ënnerstëtzen anop eege Fauscht mat den USA negociéieren.