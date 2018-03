An engem Fleegeheim fir US-Veteranen a Kalifornien gouf et eng Geiselnahm. 3 Fraen an de presuméierten Täter hunn net iwwerlieft.

Den Täter soll selwer Krichsveteran gewiescht sinn a war wéinst posttraumatesche Problemer a Behandlung. Déi 3 Geiselen ware Mataarbechter vum Programm.

D'Fleegeheim, wou d'Geiselnahm war, ass dat gréisste Veteranenheem an den USA. Iwwer 1100 eeler oder behënnert Fraen a Männer liewen do, déi ënnert anerem am Zweete Weltkrich, am Vietnamkrich oder am Irak am Asaz waren.