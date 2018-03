Dëse Weekend ass Parteidag, am Virfeld huet d'Marine Le Pen annoncéiert, datt et e puer grondleeënd Changementer wäerte ginn.

© AFP

Et soll en neien Numm ginn an eng Ouverture méi Richtung Mëtt. D'Europapolitik gëtt um Kongress zur Debatt gestallt, ob een d'nächst Joer weider mat der Fuerderung no engem Euro-Austrëtt an d'Europawahle geet.

De Jean-Marie Le Pen soll um Parteidag definitiv säin Éieren-Presidence-Titel verléieren.