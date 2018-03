E gréissert Feier gouf et an der Nuecht kuerz no 1 Auer um Terrain vun engem fréiere Betrib zu Trier-Euren. Eng Hal ass komplett verbrannt.

Scho vu wäitem wier d'Feier ze gesi gewiescht, wéi d'Pompjeeën an der Nuecht op e Samschdeg op der Plaz ukomm sinn. Eng eidel Hal stoung komplett a Flamen a weider schonn do goufe weider Läschween ugefuerdert.Stonnelaang waren d'Pompjeeën am Asaz fir d'Feier ze läschen, dat sech immens séier ausbreet hat. Brandstëftung gëtt zu dësem Zäitpunkt net ausgeschloss, eng Enquête gouf dowéinst an d'Weeër geleet.Et ass e Schued am fënnefstellege Beräich entstan, Blesséiert gouf keen.Am Asaz war nieft der Police vun Tréier, d'Beruffspompjeeë vun Tréier, zesumme mat hire Kollege vun Euren, Biewer an Zewen.