Den aktuelle President Wladimir Putin sot, datt hien zanter dem Joer 2000 iwwer e méiglechen Nofolger géif nodenken. Et géif ni schueden driwwer nozedenken, ma um Enn wier et déi russesch Populatioun, déi doriwwer géif decidéieren.



De Wladimir Putin strieft bei de Wahlen den 18. Mäerz säi 4 Mandat un. 2000 gouf hien fir d'éischte Kéier zum President vu Russland gewielt. Bei de Wahlen e Sonndeg 8 Deeg trëtt hie géint 7 Erausfuerderer un - et gëllt allerdéngs als bal sécher, datt de Putin zréck gewielt wäert ginn.