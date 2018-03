D'Gäscht aus enger Pizzeria an aus engem Pub zu Salisbury goufen opgefuerdert, hir Kleeder an aner perséinlech Géigestänn propper ze maachen.

A béiden Etablissementer hunn d'Enquêteuren nämlech Spure vun engem Nervegëft fonnt.

Et gëtt geschat, datt eng 500 Persoune betraff sinn.



D'Autoritéite soen, et géif keng eminent Gefor fir d'Gesondheet bestoen, ma et kéint awer schiedlech sinn, wann een iwwert méi eng laang Zäit Kontakt mat kontaminéierte Géigestänn hätt.