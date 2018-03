Keen huet iwwerlieft. Bei de Passagéier soll et sech ëm e Grupp vu Frae gehandelt hunn, wéi tierkesch Medie mellen.D'Maschinn koum aus de Vereenegten Arabeschen Emiraten a war um Wee fir an d'Tierkei. D'Frae solle fir e Jonggesellinnen-Abschid zu Dubai gewiescht sinn.No Donnéeë vun den tierkeschen an iraneschen Autoritéite waren dräi Leit Equipage an 8 Passagéier u Bord. D'Maschinn war ënnerwee op Istanbul, wéi se erof gefall ass. Iwwert d'Onglécksursaach ass nach näischt bekannt.Ënnert den Affer och d'Duechter vum Chef vun der Basaran Holding Company, déi am Energie-, Bau- an Tourismussecteur aktiv ass an där d'Maschinn gehéiert huet.