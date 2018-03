USA nach ëmmer gréissten Exportateur Weltwäite Waffenhandel däitlech an d'Luucht gaangen

Am Zäitraum vun 2013 bis 2017 goufen am ganzen 10% méi Waffe verkaf, wéi déi 5 Joer virdrun. Bal all drëtt Waff goung an de Mëttleren Osten.