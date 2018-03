D'ULC fuerdert am Kontext vum Skandal am Schluechthaus zu Baaschtnech nees, datt Importer vu Fleeschproduiten op Lëtzebuerg strikt kontrolléiert ginn.

© Domingos Oliveira

Donieft misst de Gesetzprojet 6114 iwwert d'Liewensmëttelkontroll an d'Sanktiounen, déi doranner virgesi sinn séier duerch d'Chamber.



De Betrib Veviba kritt notamment reprochéiert, Fleesch verschafft ze hunn, wat net fir d'Consommatioun geduecht war.



D'Lëtzebuerger Autoritéiten hunn e Freideg matgedeelt, datt déi betraffe Produiten hei am Land aus der Vente gezu goufen.



Verschidde Supermarchéen hei am Land hunn donieft all d'Produkter, déi vu Baaschtnech aus dem Schluechthaus komm sinn, präventiv aus de Rayonen geholl. Aus der Belsch heescht et, et géif den Ament kee Risiko fir d'Gesondheet.



PDF: De Pressecommuniqué vun der ULC.





"Ech si keen dee bedréit a fuddelt."

Esou wiert sech an der flammännescher Press de Proprietär vun der Entreprise Veviba, déi vum Fleeschskandal concernéiert ass. An den Zeitungen Het Laatste Nieuws an De Morgen, huet den 73 Joer ale Mann gemengt, datt hien iwwer Joerzéngte gutt mat de Supermarchéen Delhaize a Colruyt geschafft hätt, sech un d’Konditioune gehalen hätt.



De Mann mengt dann och, datt hei seng Konkurrenz him schuede wéilt, fir herno d’Gesellschaft kënnen z’iwwerhuelen.





D'Fro bleift awer opstoen: wéi konnt et derzou kommen, dass Fleesch, wat net an der Rei ass, an de Verkaf kënnt a wéi deen Ament d'Kontrollen hei am Land funktionéieren. D'Mariette Zenners huet enquêtéiert. Kuckt de Reportage den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.