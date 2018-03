Demonstranten hu Portraite gewise vum Premierminister Robert Fico a vum Inneminister Robert Kalinak bei Protester zu Bratislava.

An der Slowakei huet de Mord vum Journalist Jan Kuciak politesch Konsequenzen: Den Inneminister Robert Kalinak huet mussen zerécktrieden. Dat war vun Demonstranten, Oppositioun an Deeler vun der Regierungskoalitioun gefuerdert ginn.



De Journalist Kuciak (27) hat iwwer méiglech Relatiounen tëscht der Regierung vum Premier Robert Fico an der Mafia recherchéiert, hat divers Artikelen iwwer Korruptioun am Land publizéiert - a war Enn Februar zesumme mat senger Fiancée erschoss ginn.