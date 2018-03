23 Blesséierter goufen an d'Spidol bruecht. D'Autoritéite ginn dovun aus, datt d'Zuel vun den Doudesaffer nach an d'Luucht geet.

Wéi e Passagéierfliger aus Bangladesch e Méindeg an der nepalesescher Haaptstad Kathmandu erofgefall ass, sinn op d'mannst 40 Leit ëm d'Liewe komm. De Spriecher vun der Arméi Gokul Bhandaree fäert awer, datt d'Zuel vun den Doudegen nach klëmmt. D'Maschinn hat nämlech Feier gefaangen.



23 Blesséierter goufen an d'Spidol bruecht.







D'Maschinn vun der Fluchgesellschaft US-Bangla war an der Haaptstad vu Bangladesch, Dhaka, gestart. Et ware 67 Passagéier a 4 Memberen Equipage u Bord.







D'Maschinn ass beim Fluchhafe vu Kathmandu op e Futtballsterrain gefall.



Beim Onglécksfliger huet et sech ëm eng 17 Joer al Bombardier Dash 8 Q400 Turboprop gehandelt.