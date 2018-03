Et gëtt erwaart, dass den Trump d'Prototyppen vun der Mauer gewise kritt, déi hien un der Grenz fir a Mexiko wëll bauen. Déi aacht Modeller stinn an der Géigend vun San Diego. Eng Mauer un der Grenz mat Mexiko war fir den amerikanesche President schonn am Wahlkampf ee vun de wichtegsten Sujeten. Hie gesäit an dëser Mauer eng Léisung, fir déi illegal Immigratioun an den Drogenhandel.



Den Donald Trump ass a Kalifornien alles anescht wéi populär. Mat der Regionalregierung läit hien am Clinch, wéinst senger Immigratiounspolitik. De Justizministère hat de Bundesstaat d'lescht Woch verklot, well Kalifornien sech als dee Staat deklaréiert huet, deen illegal Immigranten ophëlt. Fir d'Visitt vum amerikanesche President sinn eng sëllechen Demonstratioune geplangt.



Am amerikanesche Bundesstaat Pennsylvania sinn um Dënschdeg Komplementarwahlen fir e Sëtz am Repräsentantenhaus zu Washington. Dëse Vott gëllt als wichtege Stëmmungstest. Gewielt gëtt an engem Bezierk, deen zanter Jore vun de Republikaner dominéiert gëtt. Elo soen d'Ëmfroen awer e Kapp-u-Kapp-Renne viraus. Sollt de republikanesche Kandidat géint dee vun den Demokrate verléieren, wier dat eng hefteg Defaite fir de President Trump a seng Partei.

Reprise vu Qualcomm gestoppt



Den amerikanesche President ass dogéint, dass Broadcom, déi Chippe produzéieren, den Äerzrival Qualcomm iwwerhëlt. Den Donald Trump huet sou eng Reprise verhënnert. Sou en Deal kéint der nationaler Sécherheet schueden, huet den amerikanesche President argumentéiert. Qualcomm hat sech vehement géint sou eng Reprise gewiert. Widderstand aus Washington géint des Tentativ hat sech schonn am Virfeld ofgezeechent. Broadcom ass am Gaangen säi Siège vu Singapur an d'USA ze verleeën. Dëse Schrëtt sollt eng feindlech Reprise vereinfachen.

Russland-Affär: Trump fir onschëlleg erkläert

Et soll keen Arrangement ginn hunn tëscht dem Wahlkampf-Team vum Donald Trump a Russland, während dem Wahlkampf 2016. Zu där Konklusioun koum elo d'Geheimdéngschtkommissioun vum amerikanesche Repräsentantenhaus, déi vun de Republikaner dominéiert gëtt.De Gremium huet e Méindeg bekannt ginn, dass et keng Indice géife ginn op geheim Accorden oder op e Komplott tëscht der Campagne vum Donald Trump an de Russen. D'Geheimdéngschtkommissioun huet och Behaaptungen zeréckgewisen, deemno Moskau probéiert hätt den amerikanesche Wahlkampf zugonschte vum aktuelle President ze beaflossen. Et handelt sech heibäi ëm eng Konklusioun, déi den amerikanesche Geheimdéngscht schonn am Januar 2017 an engem Rapport gezunn hat. De Gremium géif just der Tatsaach zoustëmmen, dass de russesche President Wladimir Putin de Presidentschaftskandidat Donald Trump géintiwwer senger demokratescher Konkurrentin Hillary Clinton favoriséiert hätt. Dat geet aus dem Resumé vum Rapport iwwert d'Enquête ervir.No iwwert engem Joer huet d'Kommissioun d'Russland-Enquête ofgeschloss a wëll de Rapport elo fäerdeg maachen, sou de President dovunner. Déi demokratesch Membere vun der Geheimdéngschtkommissioun kruten den Ofschlossrapport allerdéngs nach net gewisen. Si fuerderen, dass nach weider Zeie gefrot ginn.

En neie Wirtschaftsberoder

De Larry Kudlow, Moderator bei CNBC an Ekonomist, soll dem Donald Trump säin Top-Kandidat fir Ieweschte Wirtschaftsberoder am Wäissen Haus sinn. Hie soll de Successeur vum Gary Cohn ginn, den d'lescht Woch wéinst der Decisioun vum Trump, Stroftaxen op Stol an Aluminium anzeféieren, zeréckgetruede war.Direkt e puer Medien hunn Quellen aus dem Wäissen Haus an der Nuecht op en Dënschdeg zitéiert, deemno den amerikanesche President de Larry Kudlow wéilt bannent den nächsten Deeg nominéieren. Dee 70 Joer ale Mann moderéiert den Ament op CNBC, hien ass och Radiosspeaker an Kolumnist. An den 80er Joren hat de Larry Kudlow schonn d'Regierung vum Ronald Reagan beroden. Hie war ënnert anerem Chef-Ekonomist bei der Investmentbank Bear Stearns.