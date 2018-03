Dat mécht ronn 10% vun der ganzer nuklearer Produktioun vun EDF aus. Zu Cattenom sinn den Ament 1.360 Salariéeë beschäftegt. Ëm déi 150.000 Stonne Formatioun vum Personal stoungen zejoert um Programm. 93 Milliounen Euro huet EDF fir Maintenance-Aarbechten ausginn.



Déi Chiffere goufen en Dënschdeg de Moien op der Bilanspressekonferenz publizéiert.



25 Mol war d’Autorité de Sûreté Nucléaire zejoert fir Inspektiounen zu Cattenom. 75 Incidenten huet d’Atomzentral der ASN gemellt: 52 dovun si Sécherheetsincidenten. 48 mol war et en Incident vum Niveau 0. Dat géif heeschen, dass keng seriö Gefor bestanen hätt. 4 Mol war et den Niveau 1. A 7 Fäll war méi wéi ee Reakter betraff, 4 vum Niveau 0, 1 vum éischten Niveau an 2 vum zweeten Niveau.





Zweemol war d’Atomzentral zu Cattenom zejoert komplett ofgeschalt, dat wéinst programméierte Maintenance-Aarbechten. D’Unitéit 1 war nach eemol gestoppt, well e Pôle vum Haapt-Transformateur ersat gouf.Op d’Freedefeier-Aktioun vu Greenpeace ugeschwat, sot den Direkter vun der Atomzentral zu Cattenom Thierry Rosso, datt Detektioun, Alterte an all déi aner Noutfall-Ofleef gutt funktionéiert hätten. Et hätt een awer och anescht reagéiere kënnen. Domat huet den Thierry Rosso d'Waffegewalt gemengt. Déi hätt ee bei Aktiviste Gottseidank net applizéiert, dat wär a Frankräich, anescht wéi an den USA oder Russland net esou, an dat wär och gutt esou. An awer war et den Appell un Aktivisten, dass ee mat de Sécherheetsmesuren an enger Atomzentral net de Geck ze maachen huet.Am Hannergrond während senger Presentatioun gouf en Zeitungsartikel vun no der Freedefeier-Aktioun projezéiert. Den Titel: "EDF géintiwwer Greenpeace: Un jour, on tirera".