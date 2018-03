© afp

Stephen Hawkins iwwer ausserweltlecht Liewen.



Seng Kanner hunn den Doud vum Wëssenschaftler an engem Communiqué bekannt ginn."Mir sinn immens traureg iwwert den Doud vun eisem Papp, hie war e grousse Wëssenschaftler an aussergewéinleche Mënsch, deem seng Aarbecht nach vill Jore wäert iwwerliewen", sou seng dräi Kanner, Lucy, Robert an Tim an engem Schreiwes, dat déi britesch Medie publizéiert hunn.De weltberühmte Wëssenschaftler huet zanter Joerzéngten un der Muskel- an Nervekrankheet ALS gelidden, duerch déi d'Muskelen no an no ofstierwen. Hie souz am Rollstull a konnt sech just mat Hëllef vun engem Sproochcomputer matdeelen.Zum Schluss huet seng Kraaft ëmmer méi nogelooss.D'Dokteren haten d'Krankheet diagnostizéiert, wéi de Stephen Hawking 21 Joer al war. Si hunn him deemools nach just e puer Joer virausgesot, déi hien nach géif liewen.De Stephen Hawking war zu Liefzäiten ouni Zweiwel ee vun de bekanntste Physiker. Dee wuel wichtegste Beitrag vum Wëssenschaftler, staamt aus dem Joer 1973. Deemools konnt hie weisen, dass Schwaarz Lächer net komplett schwaarz sinn, mä och zu engem klengen Deel stralen. Dës Decouverte gëtt an tëscht allgemeng als Hawking-Stralung bezeechent.Hien huet während e puer Joerzéngten un der renomméierter Universitéit vu Cambridge enseignéiert. 1974 gouf hien am Alter vun nëmmen 32 Joer jéngste Member vun der britescher Royal Society. Hie gouf dacks als eng Zort Popstar vun der Wëssenschaft bezeechent.De Stephen Hawking huet sech och net virdru gescheit, sech zu populären Iddien wéi Zäitreesen an Ausserierdesche ze äusseren.Hien huet ëmmer betount, dass d'Probabilitéit, dass et Ausserierdescher gëtt, zwar kleng ass, allerdéngs och net auszeschléissen.

An de leschte Joren huet hien dacks de béise Fanger gewisen a viru intelligente Roboter, dem Rechauffement vum Planéit, Atomkricher an der Gentechnik gewarnt.Säi Message war deen, dass d'Mënschheet sech misst Auswäichméiglechkeeten am Weltall schafen, sollt et zu enger hausgemaachter Katastroph kommen.De Stephen Hawking war am ganzen 2 mol bestuet an hat 3 Kanner. Hien huet och Filmer matgespillt, awer ëmmer nëmme sech selwer. Sou zum Beispill a "Star Trek", "The Big Bang Theory" oder nach bei de "Simpsons". Gesongen huet de Stephen Hawking och, obwuel hie keng Stëmm méi hat. Et war seng synthetesch Stëmm, déi zum Beispill un der Säit vu U2, Pink Floyd oder nach de Monthy Python ze héiere war.