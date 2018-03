Déi britesch Regierung, déi Moskau fir d'Attentat mat Nervegëft op de Sergej Skripal a seng Duechter responsabel mécht, hat Moskau en Ultimatum bis Mëtternuecht gestallt a mat Sanktioune gedreet.Um Mëttwoch kënnt den nationale Sécherheetsrot zu London beieneen, fir iwwert déi nächst Schrëtt ze beroden. Dono wëll d'Premierministesch Theresa May d'Parlament informéieren.Russland huet net op den Ultimatum reagéiert a London schwéier Reprochë gemaach. De russeschen Ausseminister Sergej Lawrow huet gefuerdert, Accès ze kréien zu de Prouwe vum Nervegëft, déi gemaach gi sinn an huet London beschëllegt entspriechend Demandë refuséiert ze hunn.De russeschen Ex-Agent a seng Duechter waren de 4. Mäerz zu Salisbury, südwestlech vu London bewosstlos op enger Bänk fonnt ginn. Si koumen mat liewensgeféierleche Vergëftungen an d'Spidol a sinn nach ëmmer an engem ganz kriteschen Zoustand.