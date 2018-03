Ouni eng Mauer géif de Chaos regéieren, sou den Trump en Dënschdeg zu San Diego. An der Géigend vun der Grenz krut den US-President Prototyppe vun där geplangter Mauer gewisen.



Ongeféier 200 Demonstranten hunn iwwerdeems géint de Bau vun der Mauer protestéiert, och op mexikanescher Säit hunn Trump-Géigner hirem Ierger Loft gemaach. D'Gesamtkäschte fir dem Trump säi Prestigeprojet ginn op 20 Milliarden Dollar geschat.







Den amerikanesche Kongress huet bis elo awer nach keng gréng Luucht ginn fir de Finanzement dovun. Et war dem Donald Trump seng éischt Visitt a Kalifornien, zanter dass hie viru 14 Méint President vun den USA gouf.



Defaite fir d'Republikaner a Pennsylvania



Bei de Komplementarwahlen am US-Bundesstaat Pennsylvania hunn d'Republikaner iwwregens eng ganz Partie Wielerstëmme verluer. Nodeems 98% vun de Stëmmen ausgezielt waren, louchen de republikanesche Kandidat Rick Saccone an den Demokrat Conor Lamb manner wéi 1% auserneen.



Och wann de Vainqueur nach net feststeet, sinn dës Wahlen eng Victoire fir d'Demokraten, well d'Republikaner de Wahlbezierk zanter Joren dominéieren. Bei dëse Komplementarwahle goung et ëm ee Sëtz am Representantenhaus zu Washington. De Vott gëllt als wichtege Stëmmungstest.



Sollt de republikanesche Kandidat Saccone verléieren, wier dat eng hefteg Defaite fir de President Trump a seng Partei. Fir D'Demokraten iwwerdeems kéint et bedeiten, dass si bei den allgemenge Kongresswahlen am November, de Republikaner d'Majoritéit am Representantenhaus kéinten ewechhuelen.



Conor Lamb