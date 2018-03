© AFP

De Rechauffement vum Planéit gëtt eng seriö Gefor fir d'Aartevillfalt a Regiounen op der Welt, déi besonnesch musse geschützt ginn. Am Amazonas oder op Madagaskar wiere bis d'Joer 2080 25 bis 50% vun den Déieren- a Planzenzorten vum Ausstierwe bedreet, heescht et an dëser Etüd. Deemno wiere bei engem Rechauffement ëm 4,5 Grad géintiwwer dem Zäitalter, wou et nach keng Industrie gouf, 48% vun den Aarten vum Ausstierwe bedreet. Ëmmer nach hallef sou grouss wier de Risiko, wann déi duerchschnëttlech Hausse vun den Temperaturen op 2 Grad géif limitéiert ginn, sou wéi et am Paräiser Klimaschutzaccord festgehale gouf.