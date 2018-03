Déi britesch Premierministesch May wëll elo 23 russesch Diplomaten aus dem Groussbritannien erausgeheien.Dernieft huet Groussbritannien eng Drénglechkeetssëtzung vum UNO Sécherheetsrot zum Thema gefuerdert, an dës ass dann elo och nach e Mëttwoch den Owend zu New York. Esou reagéiert London also drop, datt Russland den Ultimatum vu Groussbritannien an der sougenannter Skripal-Affär net agehalen huet.No enger Sëtzung am nationale Sécherheetsrot zu London informéiert d'Theresa May d'Parlament iwwer déi nächst geplangte Schrëtt. Déi britesch Regierung mécht jo Moskau fir d'Attentat mat Nervegëft op de Sergej Skripal a seng Duechter responsabel.