De Premier Xavier Bettel gouf an der Downing Street 10 vun der britescher Premierministesch Teresa May empfaang.

Et wéisst een net ganz genee, wat d'Britte wéilten, et géif ee "vill Generalitéiten héieren", mee dofir wéilt ee se gesinn a sech mat hinnen austauschen. Mat deem Gedanke war de Premier Xavier Bettel op London gereest.





Um Mëttwoch den Owend ass hie mat der britescher Premier Theresa May zesummekomm, fir iwwert déi bilateral Relatiounen ze schwätzen, mee och fir hir Positioun am Kader vum Brexit méi kloer ze maachen.Eent steet fest: op ee Brexit à la carte wäert een net agoen. De Premier huet dann och nees betount, datt Europa net dierft iwwerreglementéieren a sech esou onattraktiv maachen. Et géif keng Zäit fir Rosinenpickerei ginn. D'Britten hätten decidéiert, fir d'EU ze verloossen. Si hätte Flichten, ma och Rechter. Et kéint net eesäiteg sinn. Et kéint net sinn, datt de Level Playing Field net respektéiert gëtt. Si géifen net à la Carte Virdeeler kréien, déi di aner Staaten net hunn. Dat kënnt net a Fro, sou de Premier.

Déi leschte Woch war de Premier Xavier Bettel schonn an Irland fir ähnlech Gespréicher ze féieren, och mat Responsabeler aus dem Banken, Fongen an Assurance-Secteur. Deemools awer mat enger Delegatioun, déi bei wäitem méi grouss war, wéi déi vum Mëttwoch zu London. Elo war nämlech just de Nicolas Mackel vu Luxembourg for Finance mat. Dee géif alles representéieren, huet de Premier Xavier Bettel gemengt, esouwuel den ëffentlechen wéi och de private Secteur. Hie kéint sech net virstellen, datt London elo zu engem Steierparadäis kéint ginn.

Virun der Entrevue mat der Premierministesch May stoung deemno eng Tables rondes mat Vertrieder aus dem Bankesecteur aus der City um Ordre du Jour. An do huet de Premier am Virfeld gemengt, hie wier net op London gereest fir deenen ze soen, datt si op Lëtzebuerg sollte kommen. Et wier souwisou gewosst, wéi eng Avantagen e Sëtz zu Lëtzebuerg hätt. Ma et wier drëms gaangen, de Bols bei de Professionnellen aus der City ze fillen, vu wéi engem Brexit-Impakt si géifen ausgoen. De Nicolas Mackel vu Luxembourg fir Finance gesäit am grousse Ganze wéineg Virdeeler, déi de Brexit géif mat sech bréngen.Nom Conseil européen déi nächste Woch fänken d’Negociatioune fir den Austrëtt vun de Britten aus der europäescher Unioun un.