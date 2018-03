No Mord u Journalist

De Premier Fico, hei mat där Zomm Suen, déi als Belounung ausgesat gi war fir Hiweiser am Mordfall Kuciak.

De Fico war jo uerg ënner Drock geroden, nodeems den investigative Journalist Jan Kuciak zesumme mat senger Verlobten ermuert gi war.



De Kuciak hat eng Partie Artikelen iwwer Korruptioun an der Slowakei publizéiert.



Hien hat och iwwer Entreprisë recherchéiert, déi dem Fico senger Partei Smer nosti sollen.



E Méindeg hat ewell den Inneminister Robert Kalinek dem groussen ëffentlechen Drock noginn a war zeréckgetrueden.



An der Slowakei ass eng Dräier-Koalitioun un der Muecht an de Juniorpartner hat sech och fir Neiwalen ausgeschwat.