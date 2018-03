Nodeems déi amerikanesch Finanzhëllefe fir d'Hëllefswierk vun de Vereenten Natioune fir déi palästinensesch Flüchtlingen drastesch gekierzt goufen, ass d'Organisatioun am Gaangen no Weeër ze sichen, fir dës Lächer ze stoppen. Am Kader vun enger internationaler Renconter zu Roum en Donneschdeg, wëll d'Hëllefswierk nei Méiglechkeete fannen. Wéi et heescht, kéint d'Organisatioun hir iwwer 700 Schoulen a Gesondheetszentren an der Gazasträif, dem Westjordanland, Jordanien, Libyen a Syrien nach just bis Mee ophalen. Betraff wiere bal 525.000 Schüler an 3,5 Millioune palästinensesch Réfugiéen, déi dee Moment keen Accès méi zu medezinesche Soinen hätten. Déi Responsabel hu viru Chaos an Honger, besonnesch an der Gazasträif gewarnt.



D'USA, dee bei wäitem gréissten Donateur vum Hëllefswierk, haten hir Finanzhëllefe fir 2018 am Januar mat 60 Milliounen Dollar uginn. D'lescht Joer waren et nach 360 Milliounen. En Hëllefsappell vun der Organisatioun, nom Réckzoch vun der amerikanescher Regierung, ass international op kee groussen Echo gestouss.



Bei dëser internationaler Konferenz zu Roum ass och de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn dobäi. Hie kënnt um Bord vun der Reunioun och mat verschiddenen aneren Ausseminister beieneen, fir bilateral Gespréicher a fir de Point ze maachen vun der internationaler Aktualitéit.