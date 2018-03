© AFP

D'Repräsentantenhaus huet e Mëttwoch mat grousser Majoritéit fir d'Schafe vun engem Fong gestëmmt, mat deem Präventiounsmesuren an anonym Meldesystemer fir Schüler solle finanzéiert ginn. Debatten iwwer ëmstridde Froen, wéi d'Altersgrenz fir de Kaf vu Waffen, méi streng Kontrollen a Restriktioune fir bestëmmt Waffen, mussen nach gefouert ginn.



Genee ee Mount nom Massaker un enger Schoul a Florida mat 17 Doudegen hunn iwwerdeems e Mëttwoch Dausende vu Schüler an den USA fir Restriktiounen am Waffegesetz demonstréiert. Zu Washington hate sech Dausende Schüler virum Wäissen Haus an dem Kapitol versammelt.



A Kalifornien huet e Schoulmeeschter an enger Klass fir ëffentlech Sécherheet e Schoss lassgelooss. D'Kugel aus senger Waff wier am Plafong vum Klassesall hänke bliwwen, mellen amerikanesch Medien. Dräi Schüler wieren duerch Stécker, déi vum Plafong erofgefall sinn a Splitter vun der Kugel liicht blesséiert ginn. Den Enseignant, deen och Reserve-Polizist ass, gouf virleefeg suspendéiert. Eng Enquête soll de Virfall elo klären.