De Larry Kudlow hätt de Posten acceptéiert, huet et e Mëttwoch aus dem Wäissen Haus geheescht. Dee 70 Joer alen Ekonomist, den als stramm konservativ gëllt, gëtt domat de Successeur vum Gary Cohn. Dësen hat säin Hutt geholl, nodeems den Donald Trump Stroftaxen op Stol- an Aluminiumsimporter agefouert huet.



De Larry Kudlow ass wéi säi Virgänger e fréieren Investmentbanker. Den neie Wirtschaftsberoder vum Donald Trump bréngt Regierungserfahrung mat. Hien hat schonn ënnert dem fréiere President Ronald Reagan am Wäissen Haus geschafft. Méi spéit huet hie Carrière an de Medie gemaach an huet fir CNBC geschafft.