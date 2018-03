Dat huet fir Opreegung gesuergt, et war awer just e Feier um Parking. 30 Autoen am Ganze sinn do zum Deel beschiedegt oder zerstéiert ginn. Een Auto huet gebrannt an d'Feier ass op bal eng Dosen aner Ween iwwergaangen.

D'Biller wären dramatesch gewiescht, mä eng nuklear Gefor hätt et zu kengem Ament ginn. De Parking ass och am net nuklearen Deel vun der Anlag.