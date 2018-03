An den USA sinn an der Nuecht eiser Zäit zwee Prisonnéier, déi zum Doud veruerteelt waren, mat enger Gëftsprëtz higeriicht ginn.

© AFP (Archiv)

Béid Exekutioune waren net onëmstridden, well an engem Fall dem veruerteelte Mäerder staark psychesch Labilitéit nogewise gi war, an am anere Fall, dem Mann seng Affekoten argumentéiert hunn, dass ni eendeiteg bewise konnt ginn, dass hie wierklech de Mäerder vun dräi Frae war.