Russland reagéiert deemno op déi britesch Sanktiounen an der Nervegëft-Affär. De Konflikt tëscht Groussbritannien a Russland spëtzt sech ëmmer weider zou.



Déi britesch Premierministesch Theresa May hat scho virun e puer Deeg annoncéiert, dass 23 russesch Diplomate Groussbritannien misste verloossen. Si huet donieft Russland mat weidere Sanktioune gedreet. Sollt Russland weider provozéieren, da kéinten nach aner Mesuren agesat ginn.



Groussbritannien kritt iwwerdeems Réckendeckung vum franséische President an der sougenannter Skripal-Affär. Den Emmanuel Macron huet während enger Visitt op der Bicherfoire zu Paräis de Stand vum russesche Pavillon boykottéiert. Hie géif aus Solidaritéit mat de britesche Frënn net op de russesche Stand goen, sou de Macron en Donneschde den Owend, wéi hien en Tour iwwert de Salon du Livre gemaach huet. Hie wéilt awer weiderhin den Dialog siche mat der russescher Communautéit, déi géint all d'Exzesser vun der aktueller Regierung géif kämpfen. De Macron hat schonn am Virfeld annoncéiert, dass hien an den nächsten Deeg Mesuren als Reaktioun op d'Attack mat Nervegëft annoncéiert.



De fréieren Duebel-Agent Sergej Skripal a seng Duechter waren de 4. Mäerz op enger Bänk zu Salisbury entdeckt ginn, si ware vu sech. Si waren d'Affer vun enger Attack mat Nervegëft ginn. D'Gëft soll an der fréierer Sowjetunioun produzéiert gi sinn. Wéi iwwerdeems den Daily Telegraph mellt, kéint d'Gëft ënner Ëmstänn an der Wallisse vum Skripal senger Duechter transportéiert gi sinn. Enquêteuren wieren Theorie am Gaangen ze iwwerpréiwen, deemno ee Kleedungsstéck oder Kosmetikartikel vun der Fra mam Gëft kéinten impregnéiert gewiescht sinn, oder e Cadeau den am Haus vum Skripal opgemaach gouf. Domat hätten déi Responsabel vun der Attack et wahrscheinlech geziilt um fréieren Agent seng Duechter ofgesi gehat, fir un hire Papp ze kommen.