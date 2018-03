© afp

D'US-Regierung wier also méiglecherweis bereet, déi Taxen z'iwwerdenken, mä et gi Géigeleeschtungen vun der EU verlaangt, déi et a sech hunn.



D'EU misst versécheren, datt aus dem Bannemarché op Dauer net méi Stol an d'USA exportéiert gëtt, wéi 2017. Bréissel misst och Mesurë géint Dumpingstol aus China ergräifen. A bei enger Rei internationalen Handelsfroe mat den USA kooperéieren. An der Verdeegedungspolitik misst d'Europa „Beweiser“ liwweren, datt ee verstäerkt an d'Defense investéiere géif.



D'EU Handelskommissärin Malmström an den US-Beoptragte Lighthizer haten doriwwer Gespréicher.