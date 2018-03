Suite aux interrogations soulevées par nombre de parlementaires et à la motion adoptée lors du débat sur la politique étrangère qui a eu lieu le 14 mars 2018 à la Chambre des députés à Luxembourg, le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, a écrit au secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, pour attirer son attention sur la dégradation continue de la situation en Syrie, entre autres dans la ville d’Afrin et dans ses environs.



Depuis le lancement de l’opération «Rameau d’olivier» par les forces turques, l’accès humanitaire se trouve fortement réduit. Tout en reconnaissant les préoccupations sécuritaires de la Turquie, le ministre Asselborn a exprimé sa crainte que cette opération ne résulte en un véritable désastre.



Le chef de la diplomatie luxembourgeoise estime que l’OTAN devrait suivre de près la situation à Afrin par le biais de briefings réguliers au Conseil de l’Atlantique Nord, et qu’il faut faire valoir dans les contacts avec les autorités turques que leur opération doit respecter le droit international, et notamment les principes de proportionnalité et de nécessité. Jean Asselborn est particulièrement préoccupé par l’accès humanitaire et les souffrances de la population civile.



Le ministre a rappelé qu’il n’y a pas de solution militaire pour le conflit en Syrie. Seul un processus politique mené par les Syriens, conduisant à une transition pacifique et inclusive, conformément aux dispositions de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et fondée sur les principes du communiqué de Genève de juin 2012, permettra de retrouver la stabilité en Syrie. Ce processus doit favoriser la paix et la réconciliation et créer l’environnement nécessaire à la lutte anti-terroriste, tout en maintenant la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de la Syrie.