Wahlen a Russland: Putin IV (16.03.2018) Wa momentan vu Russland d'Ried ass, denkt een aktuell net un d'Präsidentschafts-Wahlen e Sonndeg a Russland.

En ass äiseg de Wand, deen den Ament tëscht Russland an dem Weste bléist. An d'Wahle wäerten näischt dodrun änneren. Kee Wee wäert laanscht e 4. Mandat vu 6 Joer vum aktuelle staarke Mann vu Moskau féieren.Wéi de Putin un d'Muecht koum, huet hien op d'mannst d'Arméi nees opgewäert. Hien huet vum Yeltsin en zerstéiert Land geierft. Et wier gutt, wann et méi Aarbecht géif, well d'Entreprisë leiden. Vill Cooperative sinn um Ausstierwen. D'Leit hu keng Aarbecht.Natierlech wier et gutt, wann de Putin d'wirtschaftlech Lag verbessere kéint. Op der anerer Säit wier et geféierlech, en anere President ze wielen.D'Resultat vun allen Ëmfroen ass kloer: e Sonndeg wäert de Vladimir Putin mat 65 Joer am éischten Tour zeréckgewielt ginn, dat mat wuel ëm déi 70% vun de Stëmmen.E wichtegen Detail bleift d'Wahlbedeelegung, déi dem Putin déi néideg Legitimitéit, virop no Baussen, wäert ginn.

"Ech sinn iwwerzeegt, datt jidderengem vun Iech, d'Schicksal vun onser Heemecht um Häerz läit. Dofir riichten ech mech un Iech mam Message, e Sonden wielen ze goen. Maacht gebrauch vun ärem Recht a wielt d'Zukunft. " esou riicht sech de Putin un d'Bierger.

Den Toun a Russland ass e ganz aneren, wéi am Westen. D'Russe sinn en houfregt Vollek. A wat de Wand vu Moskau Richtung Westen méi kal bléist, wat d'Russen hir eigentlech Suerge méi vergiessen.