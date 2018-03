- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -An den internationalen an an de soziale Medie gëtt de Virfall aktuell opgegraff: E Schilift am georgesche Schigebitt Gudauri war op eemol ausser Kontroll, ass hannerzeg gelaf, krut net méi gebremst an huet d'Passagéier aus de Sëtzer geschleidert - an dat Ganzt gouf gefilmt.Vill Leit dierfte sech nach un hir lescht Schivakanz erënneren, do erféieren een natierlech esou Biller.Eréischt no zwou Minutten "Amokfaart" konnt de Lift ugehale ginn. Hie soll op eemol mat duebeler Vitess hannerecks gefuer sinn.Lokal Medie mellen 10 Blesséierter - Bréch a blo Plaze wieren ze notéieren, zum Gléck awer näischt méi Eeschtes. Bal e Wonner, wann ee gesäit, mat wéi enger Kraaft eenzel Passagéier aus dem Lift op d'Pist geschleidert ginn. Eng ganz Partie Leit konnte mat Zäiten aus de Sëtzer sprangen.Well sech eenzel Sëtzreie queesch gestallt hunn, sinn der eng ganz Partie aneneegerannt - déi ganz Konstruktioun huet um Enn zimlech zerstéiert ausgesinn.Déi Münchner Abendzeitung wëll wëssen, datt ewell Leit vun der éisträichescher Firma Doppelmayr, déi de Lift gebaut huet, ënnerwee op d'Plaz sinn, fir ze kucken, wat do schif gaangen ass.An de Philippe Ernzer vu Météo Boulaide schreift op Facebook, datt aktuell och Lëtzebuerger an dem Schigebitt Gudaurio a Georgien wieren.

Op d'Fro, firwat hien de Video publizéiert huet, schreift hien:D'Leit froe mech oft, wéi d'Wieder an de bekannte Skigebitter gëtt. Dohier huelen ech un, dass d'Leit vill Leit kennen, déi grad do sinn. Mat dësem Video wollt ech usech just eng kleng News bréngen vir déi, déi ët interesséiert. D'Wieder vun haut war jo excellent, just koum et halt an engem bekannte Skigebitt wou vill (och Lëtzebuerger) Touriste sinn zu engem Tëschefall.