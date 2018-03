Wéi gutt kënnt déi nei-al grouss Koalitioun an Däitschland bei de Leit un? Am neiste Politbarometer vum ZDF soe sech 45 Prozent vun de Befroten zefridden.

38 Prozent allerdéngs net, 15 Prozent soen, datt et hinnen egal wier.Kuckt een dann an de Parteie selwer, da soe 17 Prozent vun den Supporter vun der Unioun, datt si net fir déi grouss Koalitioun sinn. Bei den SPD-Leit sinn et 33 Prozent.Aus dem ZDF-Politbarometer geet dann och ervir, datt 55 Prozent d'Réélectioun vum Angela Merkel zur Bundeskanzlerin eng gutt Saach fannen.