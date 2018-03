16 Doudeger - dat ass de Bilan, nodeems déi tierkesch Loftwaff am Norde vu Syrien, an der Stad Afrin, e Spidol bombardéiert huet, dat eenzegt, wat nach zu Afrin funktionéiert huet.De syreschen Observatoire fir d'Mënscherechter mat Sëtz zu London huet erkläert, datt d'Attack direkt déi medezinesch Infrastruktur getraff hat.Ënnert den Affer wieren zwou Fraen, déi erwaart haten.Aus der Tierkei gëtt et iwwerdeems en Dementi. Et wiere bei hiren Attacke keng Zivilisten ëm d'Liewe komm.Zanter Enn Januar ass Ankara am Norde vu Syrien am Gaangen, déi kurdesch Unitéite vun der YPG unzegräifen. D'Tierkei mengt, datt déi Relatioune mat der Aarbechterpartei PKK huet, déi vun Ankara als Terrororganisatioun ugesi gëtt ass.