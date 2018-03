Um nationale Vollekskongress zu Peking hunn déi chinesesch Deputéiert an der Nuecht op e Samschdeg fir eng weider Mandatszäit vum President Xi gestëmmt.

Internat.: Am meeschte gelies

Et sollt déi zweet vu 5 Joer sinn. D'Decisioun wier eestëmmeg gewiescht, huet et vu Peking geheescht. Dat heescht, 2.970 Deputéiert waren dofir. 2013 war eng eenzeg Géigestëmm notéiert ginn.Déi lescht Woch haten d'Parlamentarier schonn eng aner wichteg Etapp geholl. Do hate si entscheet, datt d'Mandat vum President onbegrenzt wier. De Xi kéint deemno liewenslaang President bleiwen, ma d'Mandat misst ëmmer nees erneiert ginn.