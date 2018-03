An der kolumbianescher Stad Medellín gesi sech an deem Kontext ronn 600 Wëssenschaftler. De Rot selwer ass ee Gremium, dat aus 128 Länner besteet.Ënnert anerem hunn d'Chercheuren déi 3 lescht Joer Donnéeë gesammelt a ronn 10.000 Publikatiounen zum Sujet gemaach. An den nächsten Deeg solle weider 6 Rapporten dobäi kommen, déi sech ënnert anerem op d'Diversitéit vun den Aarten an och op d'Qualitéit vum Buedem solle fokusséieren."D'Biodiversitéit ass weltwäit an der Kris", hat den WWF-Generaldirekter Marco Lambertini virum Treffe gewarnt.