2 Deeg, ier zu Miami eng Foussgängerbréck iwwer eng Autobunn, an de Coup gefall ass, hat de Chefingenieur vum Bauprojet d'Autoritéite virun Rëss gewarnt.Hien hätt eng Noriicht op dem Repondeur am Verkéiersministère hannerlooss. Well do de Beamten awer net geschafft huet, wier d'Informatioun net weidergaangen.Den Ingenieur hätt zwar virun engem Problem gewarnt, awer net vun enger imminenter Gefor geschwat, esou d'Autoritéiten.En Donneschdeg war zu Miami eng 88 Meter laang Bréck, déi nach net fir d'Foussgänger op war, zesummegefall an hat dobäi e puer Autoen ënnert sech begruewen. 6 Persoune koumen dobäi ëm d'Liewen.