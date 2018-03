2 Fransouse stinn am Verdacht, am Februar am Grand-Duché eng Koppel sequestréiert a Bijouen am Wäert vun 900.000 Euro bei hinne geklaut ze hunn.

D'Nouvelle gouf e Samschdeg de Moien eréischt op den Noriichten-Agencë bekannt gemaach ginn.



Zu Paräis an um Bourget sinn, der AFP no, en Dënschdeg schonn zwee Fransousen interpelléiert ginn, déi am Verdacht stinn, am Februar eng Koppel hei am Land mat Gewalt festgehalen a Bijouen am Wäert vun 900.000 Euro geklaut ze hunn.



Déi zwee Männer am Alter vun 32 an 33 Joer goufe mat engem europäeschen Mandat d'arrêt gesicht. Eng Brigade de répression du banditisme konnt si elo pëtzen.



Bei Perquisitiounen an der Île-de-France goufe Suen a Bijoue saiséiert, awer net alles, wat geklaut gi war, konnt fonnt ginn.



Wéi et heescht, hätten déi zwee Männer, déi der Police bekannt waren, awer net fir Dote vun där dote Qualitéit, an noer Zukunft en ähnleche Coup an der Schwäiz geplangt gehat.



Déi Verdächteg waarden elo a Frankräich drop, u Lëtzebuerg ausgeliwwert ze ginn.