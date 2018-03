De briteschen Ambassadeur zu Moskau, Laurie Bristow

E Samschdeg de Moien huet de russeschen Ausseministère am Sträit ëm d'Gëftattack op de fréieren Duebelagent Sergej Skripal zu Salisbury annoncéiert, sengersäits elo 23 britesch Diplomaten aus dem Land ze geheien. Als Revanche souzesoen. London hat e Mëttwoch gefuerdert, datt 23 russesch Diplomaten bannent enger Woch Groussbritannien ze verloossen hunn.Donieft huet de russeschen Ausseministère de briteschen Ambassadeur op en Neits convoquéiert. Detailer goufe bis ewell nach keng bekannt.An d'Aarbecht vun der britescher Kultur- a Bildungsorganisatioun British Council a Russland gouf och gestoppt.Groussbritannien, Däitschland, Frankräich an d'USA maache Russland fir d'Attentat responsabel. Moskau dementéiert dat. E russeschen Diplomat geet souguer souwäit a reprochéiert dem Westen, hannert der Attack ze stiechen. D'Gëft géif mat héijer Wahrscheinlechkeet aus engem westleche Labo kommen, sou den Alexander Schulgin, dee Russland bei der Organisatioun fir de Verbuet vu chemesche Waffe vertrëtt. Virun allem Groussbritannien selwer an d'USA wieren déi Schëlleg.D'Europäesch Unioun ass hirersäits am Gaangen, e klore gemeinsame Message auszeschaffen. Dat huet de Rotspresident Donald Tusk e Freideg den Owend via Twitter matgedeelt. Hien hätt iwwer Telefon déi britesch Premier Theresa May driwwer informéiert, datt Bréissel eng gemeinsam Positioun am Kader vum EU-Sommet déi aner Woch presentéiere wëll.