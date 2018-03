Dobäi ass samschdes traditionell deen Dag, wou déi meescht Leit op d'Bicherfoire kommen.An der Nuecht huet et an där Géigend stonnelaang geschneit gehat.Am Schwäizer Wallis gouf e Samschdeg de Moien no weidere méiglechen Affer vun engem Lawinnenongléck gesicht. An der Nuecht war een Doudesaffer gebuerge ginn.D'Persoun ass awer nach net identifizéiert. Si war mat engem Grupp Leit ënnerwee. Vun deenen aneren 3 feelt nach all Spur.