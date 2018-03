Mat där Ausso leet den neien däitschen Inneminister an der aktueller Diskussioun iwwert d'Plaz vum Islam an Däitschland an der "Welt am Sonntag" no.

Den CSU-Politiker hat déi lescht Deeg jo fir Kritik an Opreegung gesuergt, well e gemengt hat, fir hie géif den Islam net zu Däitschland gehéieren.Am Gespréich mat der "Welt am Sonntag" erkläert den neien Innen- an Heemechtminister elo, et wier eng Selbstverständlechkeet, datt déi grouss Zuel vu Moslemen, déi friddlech liewen, zu Däitschland gehéieren.Et kéint awer kee seriö a Fro stellen, datt Däitschland geschichtlech a kulturell chrëschtlech-jiddesch gepräägt ass.D'SPD hätt besser matzeschaffen, fir d'Gesellschaft net ze splécken, amplaz sech un eenzelne Sätz ofzeschaffen, pickt de Seehofer am Artikel géint de Koalitiounspartner.