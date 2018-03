Ënnert anerem goufen d'Büroe vun der Beweegung vum Alexei Nawalny duerchsicht, deen zu engem Boykott vun de Walen opgeruff huet.De Wladimir Putin steiert e Sonndeg op eng 4. Amtszäit bis 2024 duer. Aner Kandidaten hu quasi keng Chance. De Kreml fäert just eng niddreg Wahlbedeelegung.Donieft wielen d'Russen och en neit Parlament.Moskau weist sech dann och rosen iwwert déi ukrainesch Blockad. E Freideg hat Kiew annoncéiert, datt een d’Russen, déi op ukraineschem Territoire wunnen, doru géif hënneren, fir hir Stëmm fir déi russesch Presidentiellen ofzeginn. D’Police géif den Accès op d’Walbüroen an de Konsulater spären.Wéi et aus dem russeschen Ausseministère heescht, géif d’Ukrain mat dëser Decisiounen d‘Eskalatioun vun den Tensiounen tëscht béide Länner riskéieren. D’Relatioune sinn do souwisou schonn ugespaant, wéinst der Krim-Kris. D’Ukrain géif hir Roserei iwwert de Verloscht vun der Krim un de russesche Bierger ausloossen, war et de Reproche vu Moskau.