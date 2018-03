Ronn 109 Millioune Russe sinn um Sonndeg opgeruff, en neie President ze wielen, an et gëllt elo schonn als sécher, datt de Wladimir Putin fir eng 4. Mandatszäit bis 2024 un der Spëtzt vum risege Land stoe wäert.D'Sondagë gi vun enger Zoustëmmung ëm déi 70% fir de Putin aus. Déi aner 7 Kandidate ginn deemno quasi ouni Chance an d'Course.Deen eenzege Kontrahent, deen dem aktuelle President eventuell hätt kënne geféierlech ginn, den Alexej Nawalny, gouf vun der Wal ausgeschloss. Hien huet dowéinst nach e Samschdeg d'Wieler opgeruff, d'Presidentiellen ze boykottéieren.Déi eenzeg Suerg fir de Putin-Camp bleift d'Walbedeelegung. Jonker goufe souguer mat Kaddoe fir dee beschte Selfie an der Walkabinn gelackelt.Gewielt gëtt a Russland bis e Sonndeg den Owend 7 Auer eiser Zäit. Kuerz duerno ginn déi éischt Héichrechnungen erwaart.Eng éischte Kéier stëmmen iwwregens dëst Joer och d'Bierger vun der annektéierter Krim mat of. Wat an der Ukrain natierlech alles anescht wéi gär gesi gëtt.Déi russesch Walkommissioun mellt e Sonndeg de Moien, et hätt ee scho Cyberattacken aus 15 Länner ofwiere missen. D'Servere wiere mat sougenannte Massenufroen iwwerschwemmt ginn, fir se broochzeleeën. Vun den Attacke waren, den Aussoen, net nëmmen de Site vun der Wahlkommissioun, mä och russesch Medie betraff.Déi russesch Wale sinn dëst Joer besonnesch gepräägt vum diplomatesche Sträit tëscht Russland a Groussbritannien. London reprochéiert Moskau jo, hannert der Gëftattack op e fréieren Duebelagent ze stiechen.Den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg huet Russland als "ëmmer méi onberechenbar an ëmmer méi aggressiv" kritiséiert a gewarnt, d'Land sollt sech net "verkalkuléieren". No der illegaler Annexioun vun der ukrainescher Hallefinsel Krim, dem Stationéiere vun Truppen a Georgien a ville Cyberattacke ginn et, dem Jens Stolltenberg no, erëm nei Menacen.Russland géif neierdéngs och Atomwaffen a Militärübungen zesummeféieren. Deemno géif d'Gefor bestoen, datt déi russesch Regierung sech lues a lues vum Asaz vu konventionelle Waffen a Richtung Atomwaffe beweegt. D'Nato-Staate missten deemno hir Capacitéiten, fir sech ze verdeedegen, weider verbesseren, mengt den Nato-Generalsekretär an der "Welt am Sonntag".