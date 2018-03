Grond sinn déi zéi Verhandlungen tëscht der EU a Groussbritannien.Bis ewell gëtt et an zentrale Froe wéi där vun der Grenz tëscht Irland an Nordirland kaum Fortschrëtter, heescht et an engem neie Rapport vun der Brexit-Kommissioun zu London.Sollten dës wichteg Froen net bis den Oktober gekläert sinn, sollt d'Regierung ustriewen, den Zäitkader auszebauen, sou de Rapport.Den Artikel 50 vum EU-Traité gesäit u sech en Delai vun 2 Joer fir, bannent deem vun der offizieller Austrëttsdemande un alles gekläert misst ginn.Vun Ufank u gouf et awer Stëmmen, déi dës Zäitschinn ganz skeptesch gesinn hunn.