D'Entreprise mam Numm Vanlommel ass op Kalleffleesch spezialiséiert an huet säi Sëtz zu Olen an der Géigend vun Antwerpen.D'Firma kritt elo reprochéiert, zejoert am August annerhallef Tonn gefruerent Kalleffleesch an de Kosovo geschéckt ze hunn, wat ee Mount ofgelaf war. D'Fleesch gouf am Kader vun enger Kontroll vun de kosovareschen Autoritéiten op der Grenz mat Albanien saiséiert.D'Fleesch sollt bei dee selwechte Grossist geliwwert ginn, dee scho vum Veviba-Skandal betraff ass.Den Directeur commercial vum flammännesche Schluechthaus schwätzt vun engem mënschleche Feeler.