Déi israelesch Loftwaff huet um Sonndeg eng ënnerierdesch Installatioun vun der radikalislamescher Hamas an der Gazasträif ugegraff an deels zerstéiert.

Bei den Attacke wär och en Tunnel, deen nach an der Konstruktioun war, zerstéiert ginn. Deen Tunnel hätten d'Hamas eventuell fir Ugrëff genotzt. Wéi et heescht, hätt Israel nei Technologien agesat, fir dësen Tunnel ze detektéieren. Bei de Loftattacken a bei enger Detonatioun vun engem Sprengkierper wär awer kee verletzt ginn.



Den israelesche Regierungschef Benjamin Netanjahu huet an deem Kontext uginn, datt een op all Versich, sengem Land ze schueden, wäert reagéieren. Als Revanche fir zwou Bommenexplosiounen en Donneschdeg hat d'israelesch Arméi scho mat Panzeren op en Observatioun-Poste vun der Hamas geschoss.