Den Donnéeë vu Regierungsmataarbechter no, soll den US-Justizminister Doudesstrof fir Drogendealer kënne fuerderen, wann dat am Kader vun den existente Gesetzer méiglech ass. Soss Detailer goufen nach keng genannt.Den Donald Trump stellt säi Plang um Méindeg am US-Bundesstaat New Hampshire vir. An dësem Bundesstaat gëtt et eng besonnesch héich Ofhängegkeet vun Drogen wéi Heroin an Antidouleuren, déi sougenannten Opioiden. De Plang vum Wäissen Haus gesäit och eng besser Opklärung souwéi Mesuren géint iwwerméissegt Verschreiwe vu Medikamenter vir. Millioune vu Leit an den USA si vun Drogen an Medikamenter ofhängeg.